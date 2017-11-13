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Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 13 листопада на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі; в Україні, крім східної частини, місцями пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

При цьому на річках Закарпаття очікується підйом рівнів води.

"13-14 листопада на річках Закарпатської області очікується продовження підвищення рівнів води над рівнями на 20 год. 12 листопада на 0,3-1,0 м, в нижніх течіях Боржави на 1,0-2,0 м в межах русел річок", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, 12 листопада у Києві пішов перший сніг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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