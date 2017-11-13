Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, днем 13 ноября на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди; в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
При этом на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды.
"13-14 ноября на реках Закарпатской области ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 20 ч. 12 ноября на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Боржавы на 1,0-2,0 м в пределах русел рек" , - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, 12 ноября в Киеве пошел первый снег.