Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

"По данным Укргидрометцентра, днем ​​13 ноября на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди; в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды.

"13-14 ноября на реках Закарпатской области ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 20 ч. 12 ноября на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Боржавы на 1,0-2,0 м в пределах русел рек" , - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, 12 ноября в Киеве пошел первый снег.