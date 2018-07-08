Синоптики попередили про підйом рівнів води на річках України

“За даними УкрГідрометцентру, 8-9 липня у зв’язку з очiкуваними сильними опадами, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2-0,7 м над фактичними рiвнями станом на 8:00 годину 6 липня. При дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку”, — йдеться у повідомленні.

Також 8-9 липня на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня в Чернігові дощі затопили 90 будинків.