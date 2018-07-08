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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57740 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106898 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128214 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135484 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171356 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154061 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141641 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130501 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Синоптики предупредили о подъеме уровней воды на реках Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В связи с сильными осадками на реках бассейнов Прута и Серета, а также бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 6 июля. При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Также 8-9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м.

Как сообщал УНН, в конце июня в Чернигове дожди затопили 90 домов.

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