Синоптики предупредили о подъеме уровней воды на реках Украины

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 6 июля. При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Также 8-9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м.

Как сообщал УНН, в конце июня в Чернигове дожди затопили 90 домов.