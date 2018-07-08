Синоптики предупредили о подъеме уровней воды на реках Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В связи с сильными осадками на реках бассейнов Прута и Серета, а также бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологического режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 6 июля. При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.
Также 8-9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м.
Как сообщал УНН, в конце июня в Чернигове дожди затопили 90 домов.