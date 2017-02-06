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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Синоптики попередили про підняття рівнів води на річках України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Синоптики попередили, що 6 та 7 лютого очікується підняття рівнів води на річках України. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Синоптики попередили про підняття рівнів води на річках України

Так, 6 лютого на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується подальше підвищення рiвнiв води на 0.2 — 0.7 м над фактичними рiвнями станом на 8 годину 4 лютого, руйнування льодового покриву, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0,5 — 1,0 м без загрози негативних наслідків.

Окрім того, 7 лютого у зв’язку з формуванням талодощового паводку на річці Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 — 1,0 м над рiвнями на 8 годину 4 лютого, подальше послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з додатковим пiдйомом рiвнiв води на 1 — 2 м, без загрози негативних наслідків.

Також зазначається, що 6 лютого в горах Закарпатської області зберігається високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки.

В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Як повідомляв УНН, через погіршення погодних умов рух транспорту тимчасово обмежили в двох областях.

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