Синоптики попередили про підняття рівнів води на річках України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Синоптики попередили, що 6 та 7 лютого очікується підняття рівнів води на річках України. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.
Так, 6 лютого на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується подальше підвищення рiвнiв води на 0.2 — 0.7 м над фактичними рiвнями станом на 8 годину 4 лютого, руйнування льодового покриву, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0,5 — 1,0 м без загрози негативних наслідків.
Окрім того, 7 лютого у зв’язку з формуванням талодощового паводку на річці Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 — 1,0 м над рiвнями на 8 годину 4 лютого, подальше послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з додатковим пiдйомом рiвнiв води на 1 — 2 м, без загрози негативних наслідків.
Також зазначається, що 6 лютого в горах Закарпатської області зберігається високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки.
В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.
Як повідомляв УНН, через погіршення погодних умов рух транспорту тимчасово обмежили в двох областях.