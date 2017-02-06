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Синоптики предупредили о повышении уровня воды на реках Украины

Киев • УНН

 • 7834 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Синоптики предупредили, что 6 и 7 февраля ожидается повышение уровней воды на реках Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Синоптики предупредили о повышении уровня воды на реках Украины

Так, 6 февраля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0.2 - 0.7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 4 февраля, разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 0 5 - 1,0 м без угрозы негативных последствий.

Кроме того, 7 февраля в связи с формированием талодощового паводка на реке Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 1,0 м над уровнями на 8:00 4 февраля, дальнейшее ослабление ледового покрова, местами его разрушения , ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 1 - 2 м, без угрозы негативных последствий.

Также отмечается, что 6 февраля в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

В Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал УНН, из-за ухудшения погодных условий движение транспорта временно ограничили в двух областях .

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