Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Завтра, 23 листопада в Україні у східних областях невеликий, на Луганщині помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У східних областях невеликий, на Луганщині помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура протягом доби 0-5° морозу.

На решті території без опадів, лише на заході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ; у західних та північних областях вночі та вранці слабкий туман; температура вночі 2-7° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 0-3° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на заході та крайньому півдні країни подекуди 5-9° тепла.

Вітер північно-західний, на Правобережжі переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Українські Національні Новини

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