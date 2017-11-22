Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

У східних областях невеликий, на Луганщині помірний сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура протягом доби 0-5° морозу.

На решті території без опадів, лише на заході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ; у західних та північних областях вночі та вранці слабкий туман; температура вночі 2-7° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 0-3° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на заході та крайньому півдні країни подекуди 5-9° тепла.

Вітер північно-західний, на Правобережжі переважно південно-східний, 5-10 м/с.