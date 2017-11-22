Синоптики предупредили о гололедице на дорогах

В восточных областях небольшой, в Луганской области умеренный снег, на дорогах местами гололедица.

Температура в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории без осадков, лишь на западе страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь; в западных и северных областях ночью и утром слабый туман; температура ночью 2-7° мороза, на Прикарпатье и Закарпатье местами 0-3° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на западе и крайнем юге страны местами 5-9° тепла.

Ветер северо-западный, на Правобережье преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.