Синоптики попередили про лавинну небезпеку в західному регіоні України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 13 — 14 січня у високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очікується значний (III) рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook, передає УНН.
За даними Укргідрометцентру, 13 — 14 сiчня у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очікується значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувiв снiгу на дороги.