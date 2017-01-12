Синоптики предупредили о лавинной опасности в западном регионе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. По данным Укргидрометцентра, 13-14 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-службе ГосЧС в Facebook, передает УНН.
По данным Укргидрометцентра, 13-14 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.