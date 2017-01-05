Синоптики попередили про лавинну небезпеку в трьох областях

За прогнозами Укргідрометцентру, 5 січня у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки.

В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Окрім того, 5 січня у західних, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця.