Синоптики попередили про лавинну небезпеку в трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні, 5 січня, в Україні пориви вітру та ожеледиця, у горах лавинонебезпечно. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Луганській області.
За прогнозами Укргідрометцентру, 5 січня у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки.
В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
Окрім того, 5 січня у західних, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця.