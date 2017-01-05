Синоптики предупредили о лавинной опасности в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, 5 января, в Украине порывы ветра и гололедица, в горах лавиноопасно. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Луганской области.
По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в связи с ожидаемыми сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.
В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Кроме того, 5 января в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах страны гололедица.