Синоптики попередили про лавинну небезпеку у Карпатах

За прогнозами Укргідрометцентру, 4 січня вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, у горах Львівської та високогiр’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки; вночі у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця.

Нагадаємо, штормове попередження оголосили в більшості областей України.