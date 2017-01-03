Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Завтра, 4 января в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По прогнозам Укргидрометцентра, 4 января днем на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности; ночью во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны гололедица.
Напомним, штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Украины.