Синоптики попередили про лавинну небезпеку на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У високогір'я Івано-Франківської області очікується високий рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Сьогодні, 24 березня, в зв'язку з відлигою, у високогір'ї області збережеться ІІІ (підвищена) ступінь лавинної небезпеки.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода, очікуються невеликі дощі у всіх частинах України, окрім південної.
Вітер буде південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 10-15°, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди — 7-9°, у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, місцями в Одеській областях — 15-20°.