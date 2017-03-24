Синоптики предупредили о лавинной опасности на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокий уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Сегодня, 24 марта, в связи с оттепелью, в высокогорье области сохранится ІІІ (повышенная) степень лавинной опасности.
Напомним, что сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода, ожидаются небольшие дожди во всех частях Украины, кроме южной.
Ветер будет юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура днем 10-15°, на Волыни, Ровенской, Черниговской и Сумской местами - 7-9°, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, местами в Одесской областях - 15-20°.