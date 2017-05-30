Синоптики попередили про грози і шквали в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні і завтра в Україні очікуються грози і шквали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook, передає УНН.
“За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 30 травня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, 31 травня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в результаті негоди у Києві затопило одну із вулиць, вітер повалив на автомобілі дерево.