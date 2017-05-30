Синоптики предупредили о грозах и шквалах в Украине

“По данным Укргидрометцентра, до конца суток 30 мая во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 31 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с ”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате непогоды в Киеве затопило одну из улиц, ветер повалил на автомобили дерево.