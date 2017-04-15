Синоптики попередили про дощ і мокрий сніг на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Протягом 15-16 квітня на Закарпатті очікується місцями невеликий дощ, а у горах місцями з мокрим снігом, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру із гідрометеорології.
Окрім того, протягом 15 квітня в передгірних та гірських районах Закарпатської області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°С, у повітрі 0-3°С морозу.
Як раніше повідомляв УНН, 15-17 квітня у високогір′ї Закарпатської області збережеться ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.
У цілому ж, Великдень цього року на Закарпатті буде хмарним з проясненнями, часом із дощем, у горах місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 2-7° тепла, на високогір’ї близько нуля, вдень 8-13°, у горах місцями 1-6° тепла.
Нагадаємо, 14 квітня штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті.