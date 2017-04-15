Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге на Закарпатье

Кроме того, в течение 15 апреля в предгорных и горных районах Закарпатской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 ° С, в воздухе 0-3 ° мороза.

Ранее УНН сообщал, что 15-17 апреля в высокогорье Закарпатской области сохранится II (умеренный) уровень лавинной опасности.

В целом же, на Пасху в этом году на Закарпатье будет облачно с прояснениями, временами с дождем, в горах местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, на высокогорье около нуля, днем ​​8-13 °, в горах местами 1-6 ° тепла.

Напомним, 14 апреля штормовое предупреждение из-за заморозки объявили на Закарпатье .