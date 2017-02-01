Синоптики попередили киян про туман

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі та вранці 2 лютого в столиці очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі та вранці 2 лютого в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. За прогнозом синоптиків, буде хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.

У зв’язку з цим, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах міста.

3-4 лютого характер погоди зміниться: випадатиме мокрий сніг, дощ. На дорогах буде слизько, а температура підвищиться вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Українські Національні Новини

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