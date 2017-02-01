Синоптики предупредили киевлян о тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью и утром 2 февраля в столице ожидается туман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью и утром 2 февраля в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. По прогнозу синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9 °, днем 2-4 ° мороза.
В связи с этим, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах города.
3-4 февраля характер погоды изменится: будет выпадать снег, дождь. На дорогах будет скользко, а температура повысится ночью и днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.