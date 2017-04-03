Синоптики попередили киян про грозу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За прогнозами синоптиків у найближчу годину в Києві очікується гроза. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 квітня по Києву гроза", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.
Крім того, у високогір’ї Карпат Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна лавинна небезпека. В ДСНС закликали громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.