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Синоптики попередили киян про грозу

Синоптики попередили киян про грозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. За прогнозами синоптиків у найближчу годину в Києві очікується гроза. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 квітня по Києву гроза", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.

Крім того, у високогір’ї Карпат Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна лавинна небезпека. В ДСНС закликали громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

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