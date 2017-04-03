Синоптики предупредили киевлян о грозе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По прогнозам синоптиков в ближайшие часы в Киеве ожидается дождь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 3 апреля по Киеву гроза", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь вечером в западных и северных областях местами небольшой дождь, гроза.
Кроме того, в высокогорье Карпат Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная лавинная опасность. В ГСЧС призвали граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.