Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

“7-8 січня у центральних, південних та північних областях складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь”, — йдеться у повідомленні.

В Україні, крім східних областей, очікуються пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с.

У західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях утримається холодна погода з температурою вночі 16-22 градусів, на заході та півночі країни місцями до 25 градусів морозу, вдень 12-18 градусів морозу.

На дорогах країни ожеледиця.