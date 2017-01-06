Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 7-8 января. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.
“7-8 января в центральных, южных и северных областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед”, — говорится в сообщении.
В Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.
В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сохранится холодная погода с температурой ночью 16-22 градусов, на западе и севере страны местами до 25 градусов мороза, днем 12-18 градусов мороза.
На дорогах страны гололедица.