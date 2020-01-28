Синоптики обіцяють зміну погоди до кінця січня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні до кінця цього місяця зміниться погода - в більшості областей випадатиме мокрий сніг та дощ, подекуди хуртовини. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби погода зміниться: в більшості областей випадатиме мокрий сніг та дощ, найближчої ночі в Карпатах та на Закарпатті значний сніг, 29-30 січня в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с, у західних та північних областях подекуди хуртовини", - зазначили синоптики.
На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 4° тепла, в Карпатах 4-9° морозу; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-10° тепла.
Нагадаємо, температура повітря впродовж доби, 28 січня, коливатиметься у межах від 6° морозу до 7° тепла.