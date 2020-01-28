Синоптики обещают смену погоды до конца января
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине до конца этого месяца изменится погода - в большинстве областей будет выпадать снег и дождь, местами метели. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток погода изменится: в большинстве областей будет выпадать снег и дождь, ближайшей ночью в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, 29-30 января в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, в западных и северных областях местами метели", - отметили синоптики.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Температура ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла, в Карпатах 4-9° мороза; в южной части ночью около 0°, днем 4-10° тепла.
Напомним, температура воздуха в течение суток, 28 января, будет колебаться в пределах от 6° мороза до 7° тепла.