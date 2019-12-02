Синоптики обіцяють завтра сніг і хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. По Україні завтра, 3 грудня, очікується сніжна погода, подекуди - хуртовини, температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 10 градусів морозу - 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"3 грудня невеликий та помірний сніг, на дорогах ожеледиця, вночі в більшості центральних, Сумській та Харківській областях місцями значний сніг, хуртовини; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах протягом доби 5-10° морозу. У південній частині дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - вказали синоптики.
4-5 грудня в Україні - без істотних опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень у середу від 4° морозу до 2° тепла, у четвер 0-5° тепла.
Вітер південний з переходом на західний 5-12 м/с, завтра у південних, східних, вдень і в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
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