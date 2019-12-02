Синоптики обещают завтра снег и метели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По Украине завтра, 3 декабря, ожидается снежная погода, местами - метели, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 10 градусов мороза - 6 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"3 декабря небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица, ночью в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительный снег, метели, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах в течение суток 5-10° мороза. В южной части дождь и мокрый снег, местами гололед, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - указали синоптики.
4-5 декабря в Украине - без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем в среду от 4° мороза до 2° тепла, в четверг 0-5° тепла.
Ветер южный с переходом на западный 5-12 м/с, завтра в южных, восточных, днем и в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.