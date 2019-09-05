Синоптики: до кінця тижня у Києві до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. До кінця цього тижня у Києві прогнозується мінлива хмарність, втім без опадів, а температура повітря – до 28°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 6 вересня у Києві очікується мінлива хмарність.
"Без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°", - йдеться в повідомленні.
У Київській області також прогнозується мінлива хмарність. Теж без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.
На вихідних, 7-8 вересня, прогнозується мінлива хмарність.
"Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°", - зазначили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, на вихідних в Україні стане дещо тепліше.