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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105154 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118596 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110234 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116550 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123032 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149792 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149699 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Синоптики: до конца недели в Киеве до 28 градусов тепла

Синоптики: до конца недели в Киеве до 28 градусов тепла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. До конца этой недели в Киеве прогнозируется переменная облачность, но без осадков, а температура воздуха - до 28°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 6 сентября в Киеве ожидается переменная облачность.

"Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°", - говорится в сообщении.

В Киевской области также прогнозируется переменная облачность. Тоже без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

На выходных, 7-8 сентября, прогнозируется переменная облачность.

"Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°", - отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на выходных в Украине будет несколько теплее.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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