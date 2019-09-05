Синоптики: до конца недели в Киеве до 28 градусов тепла

Так, 6 сентября в Киеве ожидается переменная облачность.

"Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°", - говорится в сообщении.

В Киевской области также прогнозируется переменная облачность. Тоже без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

На выходных, 7-8 сентября, прогнозируется переменная облачность.

"Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°", - отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на выходных в Украине будет несколько теплее.