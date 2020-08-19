Синоптики дали спекотний прогноз на завтра

"20 серпня у західних областях грозові дощі; на решті території без опадів, лише на Житомирщині вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-18°, вдень 27-32°, на півдні до 35°, у західній частині 22-26°", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, 21 серпня вдень у північних, Харківській та більшості центральних областей, 22 серпня на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; температура вночі істотно не зміниться, вдень у більшості областей 22-27°, в південній частині, у пятницю і в центральних та східних областях близько 30°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.