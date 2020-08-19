Синоптики дали жаркий прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине 20 августа ожидается жара до 35 градусов, при этом на западе страны пройдут дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"20 августа в западных областях грозовые дожди, на остальной территории без осадков, лишь в Житомирской области днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 12-18°, днем 27-32°, на юге до 35°, в западной части 22-26°" , - сообщили синоптики.
По их данным, 21 августа днем в северных, Харьковской и большинстве центральных областей, 22 августа на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; температура ночью существенно не изменится, днем в большинстве областей 22-27°, в южной части, в пятницу и в центральных и восточных областях около 30°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.