Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В Україні у четвер, 16 січня, очікується погода без опадів. Температура повітря сягатиме вдень місцями 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман, паморозь", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південно-західний, 3-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 0-6° тепла, на заході, завтра також і на крайньому півдні країни до плюс 9°.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.