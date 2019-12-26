Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 27 грудня, очікується на заході невеликий мокрий сніг, на решті території - дощитиме, подекуди з мокрим снігом. Температура протягом доби від 0 до 5 градусів тепла, у Карпатах мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої доби в західній частині невеликий мокрий сніг, на решті території невеликий дощ, в Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Одеській областях місцями з мокрим снігом; вночі та вранці у східних областях туман; температура протягом доби 0-5° тепла, в Карпатах 3-8° морозу", - зазначили синоптики.
Також зазначається, що 28-29 грудня невеликі опади переважно у вигляді снігу; на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.
Нагадаємо, водіїв попередили про мокрі дороги та туман 26 грудня.