Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине в пятницу, 27 декабря, ожидается на западе небольшой мокрый снег, на остальной территории - дожди, местами с мокрым снегом. Температура в течение суток от 0 до 5 градусов тепла, в Карпатах мороз. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие сутки в западной части небольшой мокрый снег, на остальной территории небольшой дождь, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской областях местами с мокрым снегом, ночью и утром в восточных областях туман, температура в течение суток 0-5° тепла, в Карпатах 3-8° мороза", - отметили синоптики.
Также отмечается, что 28-29 декабря небольшие осадки преимущественно в виде снега; на дорогах местами гололедица, температура ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза.
Напомним, водителей предупредили о мокрых дорогах и тумане 26 декабря.