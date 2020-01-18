Синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У найближчі три доби, 19-21 січня, в Україні очікується погода без опадів. Температура повітря вдень - до 4 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби опадів в Україні не очікується. Вночі та вранці місцями туман", - повідомили синоптики.
У вівторок у західних областях посилення вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах місцями 8-13° морозу; вдень від 2° морозу до 4° тепла.
Нагадаємо, в Україні 18 січня опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 5° тепла.