Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В ближайшие трое суток, 19-21 января, в Украине ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем - до 4 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток осадков в Украине не ожидается. Ночью и утром местами туман", - сообщили синоптики.
Во вторник в западных областях усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах местами 8-13° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла.
Напомним, в Украине 18 января осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 6° мороза до 5° тепла.