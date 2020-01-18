Синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

"В ближайшие трое суток осадков в Украине не ожидается. Ночью и утром местами туман", - сообщили синоптики.

Во вторник в западных областях усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах местами 8-13° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла.

Напомним, в Украине 18 января осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 6° мороза до 5° тепла.