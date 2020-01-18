Від 6° морозу до 5° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Україні у суботу, 18 січня, опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 5° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман, подекуди паморозь", - вказали синоптики.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Києві 18 січня хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.