От 6° мороза до 5° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине в субботу, 18 января, осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 6° мороза до 5° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 января в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман, местами изморозь", - указали синоптики.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве 18 января облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.