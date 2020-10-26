Синоптики дали прогноз погоди в Україні до середини тижня

"У найближчі три доби переважно без опадів, лише завтра у південній частині місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці в країні подекуди туман", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, температура повітря 27-29 жовтня вночі 2-9° тепла, на узбережжі морів 8-13°; вдень в Україні 12-17°, завтра у південній частині до 20°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.