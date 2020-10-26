Синоптики дали прогноз погоды в Украине до середины недели
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине до середины этой недели ожидается преимущественно бездождевая погода, утром и ночью возможны туманы. Воздух днем прогреется до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра в южной части местами небольшой дождь. Ночью и утром в стране местами туман", - сообщили синоптики.
По их данным, температура воздуха 27-29 октября ночью 2-9° тепла, на побережье морей 8-13°; днем в Украине 12-17°, завтра в южной части до 20°.
Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" еще может прийти в Киев.