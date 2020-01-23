Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У дві найближчі доби, 24-25 січня, по Україні буде сніжити, а у неділю - переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби, 24-25 січня, в східних та більшості північних областей місцями невеликий сніг, післязавтра з дощем, на решті території, а в неділю в Україні переважно без опадів. На дорогах подекуди, крім півдня, ожеледиця", - повідомили синоптики.
Температура найближчої ночі 1-8°, в Карпатах до 13° морозу, 25-26 січня від 2° тепла до 4° морозу, в гірських районах до мінус 9°; вдень від 1° морозу до 5° тепла, на крайньому заході та півдні країни 4-8° тепла.
Нагадаємо, 23 січня в Україні від 9° морозу до 6° тепла.