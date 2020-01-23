Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели

"В последующие двое суток, 24-25 января, в восточных и большинстве северных областей местами небольшой снег, послезавтра с дождем, на остальной территории, а в воскресенье в Украине преимущественно без осадков. На дорогах местами, кроме юга, гололедица", - сообщили синоптики.

Температура ближайшей ночью 1-8°, в Карпатах до 13° мороза, 25-26 января от 2° тепла до 4° мороза, в горных районах до минус 9°; днем от 1° мороза до 5° тепла, на крайнем западе и юге страны 4-8° тепла.

Напомним, 23 января в Украине от 9° мороза до 6° тепла.