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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Завтра у більшості областей України без опадів, температура від 3° морозу вночі до 7° тепла вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в більшості областей без опадів, лише у вихідні у північній, а у неділю вдень також і у східній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у східних областях до 6° морозу; вдень 1-7° тепла, на крайньому півдні країни, 14-15 листопада і на Закарпатті та Прикарпатті 6-11°.

Як повідомлялося раніше в УНН, від 4° морозу до 9° тепла: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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