Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Завтра в большинстве областей Украины без осадков, температура от 3° мороза ночью до 7° тепла днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в большинстве областей без осадков, лишь в выходные в северной, а в воскресенье днем также и в восточной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днем 1-7° тепла, на крайнем юге страны, 14-15 ноября и на Закарпатье и Прикарпатье 6-11°.
Как сообщалось ранее в УНН, от 4° мороза до 9° тепла: синоптики дали прогноз погоды на сегодня.