Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 10881 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Завтра в большинстве областей Украины без осадков, температура от 3° мороза ночью до 7° тепла днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток в большинстве областей без осадков, лишь в выходные в северной, а в воскресенье днем также и в восточной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днем 1-7° тепла, на крайнем юге страны, 14-15 ноября и на Закарпатье и Прикарпатье 6-11°.

Как сообщалось ранее в УНН, от 4° мороза до 9° тепла: синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Украинские Национальные Новости

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