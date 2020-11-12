Від 4° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

“У наступні три доби без істотних опадів”, — повідомили синоптики.

Окрім того, за даними Укргідрометцентру, вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі від 5° тепла до 4° морозу; вдень 2-9° тепла, найтепліше на півдні країни та Закарпатті.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.