Від 4° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Україні у четвер, 12 листопада, очікується погода без опадів, вранці - тумани. Вночі температура опуститься до 4° морозу, удень - до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“У наступні три доби без істотних опадів”, — повідомили синоптики.
Окрім того, за даними Укргідрометцентру, вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі від 5° тепла до 4° морозу; вдень 2-9° тепла, найтепліше на півдні країни та Закарпатті.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.