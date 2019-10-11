Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"У наступні три доби очікується суха погода", - повідомили синоптики.

Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с, завтра в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура 12 жовтня вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 22°, 13-14 жовтня вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 18-23°.

Нагадаємо, високогір'я Карпат засипало снігом.