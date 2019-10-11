Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине в субботу, 12 октября, ожидается погода без осадков, днем до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток ожидается сухая погода", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, завтра в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура 12 октября ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 22°, 13-14 октября ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 18-23°.
Напомним, высокогорье Карпат засыпало снегом.